Crime aconteceu em Palmas, no PR

O delegado Felipe Silva de Souza, de Palmas, Paraná, que coordena a investigação, disse em entrevista a Belos FM, que Leandro Wentz foi morto a facadas no pescoço. Segundo o policial, o veículo foi preservado pelos criminosos, que levaram uma carteira contendo documentos pessoais e talões de cheques. Os cartões de crédito estavam jogados ao lado do corpo.

Ainda na noite desta quinta-feira (3), a polícia tomou depoimentos de pessoas como parte do trabalho identificar a autoria e motivações do crime. A hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, será apurada pela Polícia Civil. A vítima estava na região comprando pinhão e com aproximadamente R$ 5 mil em dinheiro, conforme relato de familiares.

Leandro Wentz morava em Três Fronteiras, interior de Seara, e era o presidente da sociedade comunitária local. O corpo será velado nesta tarde em Três Fronteiras, com celebração de corpo presente às 16h30. Em seguida, será sepultado no cemitério de Linha Taquarimbó.

Fonte: Belos FM