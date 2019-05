Coleta de lixo reciclável tem novo horário no centro de Concórdia

A Secretaria de Urbanismo e Obras de Concórdia mudou o horário de coleta dos resíduos recicláveis. A partir de segunda-feira, 6 de maio, no centro, as coletas serão realizadas nas segundas e quartas, com horário antecipado, sendo a partir das 13h. Aos sábados, o horário permanece o mesmo, às 7h30.

Os resíduos devem ser descartados próximo ao horário da coleta, senão acabará sendo levado como lixo convencional.



O novo cronograma está disponível para consulta no site da prefeitura, no banner principal. Para quem deseja fazer o descarte de volumosos e eletrodomésticos a prefeitura instalou o Ecoponto.

Um container que fica no pátio da garagem da Secretaria de Transportes recebe volumosos como sofás, guarda-roupas, camas, além de eletrodomésticos, como máquinas de lavar, fogões e geladeiras, mediante agendamento pelo telefone 3442-2600.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura de Concórdia