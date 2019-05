A comissão técnica do Galo possui mais dois atletas dar sequência aos trabalhos que já vem sendo realizados desde a última semana, o lateral esquerdo Makeka (D) e o volante Reinaldo (E) já treinam com a equipe na tarde desta sexta-feira e também nos dois turnos de trabalho deste sábado.

O voltante Reinaldo José Zacarias da Silva tem 34 anos e vem da equipe do Pelotas, a qual disputou o campeonato gaúcho, o jogador tem passagens por equipes como o Palmeiras, Quilmes (Argentina), Juventude, América (RN), Nacional (Portugal), Náutico, Ituano, Kalmar FF (Suécia), Universitatea Cluj (Romênia), ABC, Bragantino, Lajeadense, ASA, CSA, Al-Faisaly (Jordânia), Caxias e Globo FC.

O lateral esquerdo Makeka (Mario Rafael Ferreira dos Santos) tem 29 anos e chega ao galo após defender as cores do Guarany de Sobral na disputa do Campeonato Cearense, nos anos anteriores teve passagens pelo Real Noroeste, Rio Negro, Gama e Brasília.