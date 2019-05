Homem foi encontrado caído no bairro das Nações

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Concórdia (DIC), instaurou inquérito para apurar as causas da morte de Elvino José Franciscon, 64 ano. Ele morreu no dia 19 de abril no bairro das Nações, em Concórdia.

Segundo informações repassadas pelo delegado Álvaro Optiz, que é responsável pela investigação do caso, a polícia já ouviu testemunhas e um suspeito. O delegado aguarda o resultado da necropsia que irá apontar as causas da morte, para anexá-la ao inquérito.