O prefeito de Itá está no CTI

Sartoretto está internado em estado grave no Hospital de Concórdia

É grave o estado de saúde de Jairo Sartoretto, prefeito licenciado de Itá. Segundo informações, ele passou mal nas últimas horas e foi levado para atendimento no Hospital São Francisco de Concórdia. Sartoretto está internado desde quarta-feira, dia 1º no CTI. Ele está em tratamento contra um câncer no esôfago.

Nos últimos dias o prefeito de Itá realizava as aplicações de radiologia e quimioterapia em Chapecó. O Hospital São Francisco não emitiu nenhum boletim médico sobre o estado de saúde paciente, que está aos cuidados do oncologista Carlos Bernardi.

Informações: Belos FM