Já pensou em economizar energia elétrica na sua residência? A Celesc lança na próxima segunda-feira, 6 de maio, a segunda edição do programa Bônus Eficiente, que oferece 50% de desconto para quem fizer a troca de eletrodomésticos antigos por mais novos. Nesta etapa serão disponibilizados mais 2.692 equipamentos entre freezers, refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado, com investimento de R$ 1,5 milhão. Os eletrodomésticos serão comercializados nas 43 lojas físicas da rede Colombo, em todo o Estado, ou por televendas, com chamada gratuita: 0800-642-4242.

Serão disponibilizadas mais 895 unidades de aparelhos de ar-condicionado (Split 9.000 BTUS), 1.005 refrigeradores (1 porta – 300 litros modelo CRB 36), 792 freezers (Vertical – 142 litros) e 8.460 mil lâmpadas LED. No ato da compra o consumidor também precisa fazer uma doação no valor de R$ 50,00 que serão destinados à Associação Catarinense de Autismo (Balneário Camboriú), ao Asilo são Vicente de Paulo (Criciúma) e à Associação de Síndrome de Down (Joinville). A expectativa é de que sejam arrecadados mais R$ 134,6 mil, totalizando R$ 477,1 mil em doações.

O que precisa para participar?

- Ser consumidor residencial da Celesc Distribuição;

- Estar em dia com a Celesc Distribuição;

- Levar documentos pessoais e uma fatura de energia;

- Possuir um eletrodoméstico similar ao desejado, em funcionamento, com mais de cinco anos de uso e sem o Selo Procel;

- Entregar cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas para troca gratuita por cinco lâmpadas LED. Essa troca será realizada na entrega do eletrodoméstico na residência do consumidor.

- Ler e assinar o Termo de Adesão no ato da compra;

- Fazer a doação de R$ 50.

Economia

A substituição dos equipamentos prevê um impacto na economia de aproximadamente 30% na fatura de energia do consumidor, podendo variar de acordo com o hábito de uso.

Fonte: ASCOM Governo do Estado