A decisão do Governo Federal em bloquear 30% dos recursos do orçamento destinado para as universidade e institutos federais coloca em xeque a manutenção das atividades do Instituto Federal Catarinense (IFC) de Concórdia. Essa medida foi oficializada no dia 30 de abril e no caso do IFC local o corte será superior a R$ 2,8 milhões.

O diretor do IFC de Concórdia, Nelson Golinsk, diz que esse corte vai afetar toda a estrutura do campus, principalmente a manutenção das atividades. “Estamos discutindo hoje como fechar as contas fixas. Provavelmente isso irá inviabilizar o campus e a partir de setembro não há previsão se vamos conseguir manter as atividades”, alerta.

O IFC de Concórdia conta com mais de 1,5 mil estudantes e 209 funcionários. A instituição oferece gratuitamente ensino médio, cursos superiores, especialização e aulas de mestrado .

O deputado estadual Neodi Saretta (PT) encaminhou um requerimento ao Ministério da Educação pedindo a suspensão do corte de 30% nas verbas dessas instituições. “Isso é um prejuízo para o Estado e para a educação. É uma área que ao invés de cortes precisa de mais investimentos”, pontua o deputado.