O atropelamento de um idoso, que aconteceu na área central de Concórdia na quinta-feira, dia 02, chamou a atenção dos ouvintes da Rádio Aliança. O acidente aconteceu na Rua Dr. Maruri e o pedestre atravessava a via na faixa de segurança. O motorista fugiu do local e de acordo com as informações apuradas, ele usava o celular, mesmo dirigindo. Durante o Programa Mesa Redonda desta sexta-feira, dia 03, o assunto foi abordado e os ouvintes participaram, pedindo respeito e mais atenção no trânsito.

Uma ouvinte relatou que já percebeu motoristas e até motociclistas utilizando o celular enquanto conduzem os veículos. “Queria contribuir dizendo que eu já vi até motociclistas andando e falando ao celular. Eles andam com o celular no capacete, ou até conduzem as motos com apenas uma das mãos”, destacou. “A polícia deve ser mais atuante, tem que multar, tanto os motociclistas, como os motoristas que dirigem e usam o celular, isso é falta de respeito e perigoso”, destacou a ouvinte.

Outro participante ligou e falou que os pedestres também precisam ter atenção no trânsito. “Eu não ingresso na faixa se noto que o carro está próximo. Também tenho cuidado com caminhões, pois a gente sabe que são veículos pesados e nem sempre conseguem parar com pouco espaço, então é bom observar isso antes de atravessar”, relatou. “Às vezes o pedestre está no celular e precisa ter atenção também. Mesmo na faixa é melhor evitar um acidente, uma perna quebrada e outros ferimentos”, destacou o ouvinte.

Um motorista que também participou do Mesa Redonda, pediu atenção e melhorias na sinalização. “Eu trabalho com vendas aqui em Concórdia e dirijo o dia todo. Além do respeito entre condutores e pedestres, é preciso melhorar a sinalização em alguns pontos”, solicitou. “Um exemplo é a rótula da BRF, tem sinaleira e faixa de pedestres, mas tem algo errado. Geralmente o sinal abre, os carros avançam e há pessoas atravessando. Algo tem que ser feito, está muito confuso e pode acontecer acidente em breve”, alertou o ouvinte.