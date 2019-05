Partidas serão realizadas no litoral do estado

Neste sábado (04) as equipes sub-15 e sub-17 do Galo viajam em busca de pontos nas competições, o sub-15 enfrenta o Guabiruba no estádio Orlando Westarb, já o sub-17 tem pela frente a equipe do Almirante Barroso no Estádio Camilo Mussi, ambas as partidas às 15h.

A comissão técnica aproveitou todos os treinos da semana para preparar as equipes para os confrontos, os quais é importante somar os 3 pontos, em caso de vitória a equipe sub-15 pode assumir a liderança do grupo A da Copa SC, já no sub-17 a equipe do galo é líder da competição com 15 pontos, e em caso de vitória já garante vaga na semifinal da competição.