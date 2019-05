Um rapaz de 29 anos que é morador do loteamento Novo Horizonte, de Concórdia, foi internado nas últimas horas no Hospital São Francisco com suspeita de dengue. Ele estaria apresentando alguns sintomas da doença e o exame realizado em Concórdia foi positivo, mas segundo a enfermeira responsável pelo programa de Combate a Dengue, Mara Sampaio, é necessário um exame do laboratório Lacen de Florianópolis para confirmar a doença.

O rapaz reside em uma região onde há registros de focos do mosquito transmissor na dengue e não esteve fora de Concórdia. Nesta sexta-feira, 3 de maio, a equipe de Combate à Denngue de Concórdia vai iniciar vistorias na região do Novo Horizonte.

Recentemente Concórdia foi considerada cidade infestada pelos focos do mosquito da dengue e a maior preocupação das autoridades é que a doença seja confirmada no município. Por enquanto, ainda não nenhum caso da doença. Uma Sala de Situação já foi instalada para definir ações de combate e prevenção. No Alto Uruguai Catarinense somente Seara teve dois casos da doença.

A Vigilância Epidemiológica do Estado divulgou um boletim na quinta-feira, dia 02, mostrando que Concórdia tem 236 focos do mosquito transmissor.