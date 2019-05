A Estratégia Saúde da Família – ESF, do bairro Industriários, que atualmente funciona nos fundos da EBM Concórdia – CAIC, irá receber um novo espaço, reformado e ampliado, para melhorar o atendimento. A ordem de serviço da obra será assinada na próxima segunda-feira, 6 de maio, às 8h30, nas dependências da escola. O investimento será custeado pelo Fundo Municipal de Saúde, sendo o valor de R$ 429.463,91. O espaço reformado será onde atualmente funciona o CREAS, na rua Rua Otto Tramontini, Nº14. A edificação que hoje conta com 239,11 metros será ampliado para 282,61 metros.

A empresa vencedora da licitação é a Copag Construtora e Incorporadora Eireli, que terá prazo de 240 dias para conclusão do serviço. Do montante do investimento, aproximadamente R$ 311 mil será para compra de material e R$ 118 mil para mão de obra e execução. Com a reforma, o novo ESF atenderá as normas exigidas pelo Ministério da Saúde.

Além de mais espaço e conforto, o novo endereço da unidade melhora o atendimento, já que atualmente a ESF ocupa os fundos da EBM Concórdia – CAIC, e o portão de acesso é o mesmo para ambos. Em período de férias escolares, as pessoas não conseguiam acessar a estrutura antes do horário de abertura da unidade de saúde, tendo que esperar fora do estabelecimento, sem acomodações. Com a mudança, o espaço antigo será utilizado pela Secretaria de Educação. O CREAS também será realocado para outro endereço, ainda a ser definido.

