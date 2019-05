A tecnologia existe no estado desde 2016

Concórdia já conta com provas eletrônicas para obtenção e renovação da CNH

Iniciaram nesta quinta-feira, dia 2 de maio, na Delegacia Regional em Concórdia, as provas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por meio eletrônico.

Até então, as provas teóricas eram aplicadas de forma manual. A prova era impressa, depois era lançada no sistema e só depois o resultado era conhecido. Com essa modernização o resultado da prova sai logo que aluno termina explica o delegado regional, Marcelo Nogueira.



Um monitor acompanha os alunos em sala ao realizarem a prova. Nogueira informou ainda que a partir de agora as provas serão aplicadas diariamente na Delegacia de Polícia.



O modelo está sendo implantando em todo o estado visando a modernização e economia do sistema, através da Circunscrição Regional de Trânsito - CIRETRAN de Concórdia, destacou o delegado regional.