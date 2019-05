Vereadores da bancada petista protocolaram na Câmara de Concórdia, nesta quinta-feira (2), um requerimento solicitando que o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento agilize com urgência a regulamentação de uma instrução normativa que estabelece regras sobre a comercialização de farinha de carnes fabricadas a partir do processamento dos animais que morrem nas propriedades rurais. A preocupação se intensificou depois que a empresa responsável pelo serviço anunciou a paralisação das atividades na região.





André Rizelo, Evandro Pegoraro e Margarete Poletto Dalla Costa assinam o documento, que deve ser apreciado em plenário na próxima semana. Caso aprovado, o requerimento deve ser encaminhado à Ministra de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, ao Secretário de Estado de Agricultura e da Pesca de Santa Catarina, Ricardo de Gouvêa e ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Julio Garcia.





Entre as justificativas apresentadas pelos vereadores, está o fato de que “a devida regulamentação trará segurança jurídica e garantia comercial às empresas que prestam o serviço de recolhimento de animais mortos em parceria com os municípios”.



PARALISAÇÃO



Em reunião com prefeitos e secretários da região nesta semana, o gerente da unidade da empresa CBRASA em Seara, Leonardo Biezus, anunciou a paralisação das atividades de coleta de animais mortos em propriedades rurais a partir da próxima segunda-feira, 6 de maio.



Conforme Leonardo, a paralisação se dá em função da morosidade para a normatização junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para que a empresa possa comercializar (exportar) o produto gerado, “a direção decidiu dar férias coletivas aos funcionários e após 30 dias, caso não tenha tido nenhum avanço na normatizar dos serviços, iremos encerrar as atividades”, finaliza o gerente.

Fonte: Daisy Trombetta / Ascom Câmara de Concórdia