Advogada conta detalhes do assassinato de Andréia Oliveira

Um dos crimes que mais chocou a região teve um ponto final nesta semana. Trata-se da condenação da ré Cristiane de Oliveira a 21 anos de prisão por matar a irmã Andréia de Oliveira. O fato ocorreu no dia 18 de abril do ano passado. O júri iniciou às 9h da última terça-feira, 30, e finalizou na madrugada de quarta, 1º de maio, depois de 16h de julgamento. A advogada que auxiliou a Promotoria Pública na acusação, Camila Raquel Hilgert, participou do Mesa Redonda da Rádio Aliança na manhã de hoje, e contou detalhes sobre esta história.

