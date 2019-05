O 1º Passeio Ciclístico e a 2ª Pedalada do Comen acontecem no dia 19 às 15h na Rua Coberta. Inscrições no site e na hora

Neste mês acontece a campanha internacional de conscientização e segurança no trânsito. É o Maio Amarelo. Em Concórdia espaços públicos, como a Praça Dogello Goss, estão iluminados com a cor da campanha, para chamar atenção da sociedade sobre a imprudência no trânsito.

Neste ano, acontecem a primeira edição do Passeio Ciclístico e a segunda edição da Pedalada do Comen – Conselho Municipal de Entorpecentes. O evento está marcado para o dia 19 de maio, com saída às 15h da Rua Coberta. As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura, clicando no banner principal, ou também no dia do evento. Os participantes irão concorrer a 10 bicicletas. A iniciativa é da Prefeitura de Concórdia, por meio do Departamento de Trânsito.

Em maio de 2011, a ONU decretou a década de ação de segurança no trânsito, por isso foi escolhido este mês para mobilização. Estima-se que três mil pessoas morrem por dia, vítimas de acidentes nas estradas e rodovias pelo mundo. O amarelo, cor escolhida para simbolizar o tema, representa atenção, além de advertência e sinalização no trânsito.

O departamento de trânsito de Concórdia faz um trabalho intenso de conscientização sobre responsabilidade e segurança no trânsito. Neste período, cartazes e faixas estarão expostos nos espaços públicos, juntamente com o trabalho de educação desenvolvido pelo Poder Público e entidades parceiras durante todo o mês e especialmente no dia 19, paralelo ao evento.

Fonte: Alana Correa Pinto / Ascoim Prefeitura de Concórdia