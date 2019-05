A aposentada Salete Stein, que tem 63 anos e mora em Barra do Tigre, interior de Concórdia, recebeu várias ligações no início da semana. Estelionatários diziam que eram de um Banco e falavam que o cartão da idosa havia sido clonado. Eles também solicitam senhas, dinheiro e ainda prometiam a participação em sorteios de dinheiro.

Mesmo com a insistência, Salete não caiu no golpe. “Na segunda-feira eles me ligaram várias vezes no telefone fixo. Foi o dia todo e à noite também. As vozes eram de homens e às vezes de mulheres”, relata. “Primeiro disseram que meu cartão estava clonado e que precisavam dados da conta e senha para verificar. Também disseram que eu precisava transferir R$ 35,00 para acionar o seguro do cartão”, conta a idosa. “E ainda me disseram que se eu fizesse o seguro, eu ia concorrer a prêmios de R$ 5 mil todos os meses”, detalhou.

O papo dos estelionatários não convenceu dona Salate, mas ela ficou preocupada. “Desconfiei que podia ser golpe, mas fiquei preocupada, nem dormi direito. Na terça-feira pela manhã já fui ao banco conferir e lá me informaram que estava tudo certo com minha conta e com o cartão. Também me orientaram a não depositar nada, pois é golpe sim”, constatou.