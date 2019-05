Idoso é atropelado na faixa de segurança e motorista foge do local

Um idoso de 70 anos foi atropelado na faixa de pedestres na manhã desta quinta-feira, dia 02, em Concórdia. O fato aconteceu na Rua Dr. Maruri, próximo à agência do Sicoob Crediauc. O homem sofreu escoriações pelo corpo. O fato que chamou a atenção foi que o condutor do carro fugiu do local.

O idoso foi atendido pelos Bombeiros Voluntários e pelo Samu. Ele não precisou ser encaminhado ao Hospital. A Polícia Militar foi acionada para apurar as causas do acidente e está buscando imagens de câmeras de monitoramento de estabelecimentos comerciais, para tentar identificar o veículo que atropelou o idoso.