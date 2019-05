Resultados do Festival Aberto de Atletismo de Concórdia



Competição foi disputada no fim de semana.



LISANDRA ZUANAZZI - 5000 METROS adulto - 1º lugar

FABRICIA ESTER STEDILLE - 5000 METROS adulto - 2º lugar

JANETE TEDESCO - 5000 METROS adulto - 3º lugar

FRANCIELE STEDILLE - 5000 METROS adulto - 4º LUGAR

RENAN FERNANDO DRHEMER - 5000 METROS adulto - 1º lugar

AMANDA BIANCHI REALON - 75 METROS sub 16 - 1º lugar

STEFANIE CECHIN - 100 METROS sub 18 - 1º lugar

JOÃO VICTOR LUNGUE - 100 METROS sub 18 - 1º lugar

MATHEUS JORDÃO S. PRESOTTO - 800 METROS adulto - 1º lugar

ELEONAI G. KAFER - 800 METROS sub 18 - 1º lugar

VITOR HUGO ALBERTI - 100 M C/ BARREIRAS sub 16 - 1º lugar

STEFANIE CECHIN - 200 METROS sub 18 - 1º lugar

BRUNO SARTORI - 200 METROS sub 20 - 1º lugar

JEFFERSON HERPICH - 200 METROS sub 20 - 2º lugar

LEONARDO DE ALMEIDA BERTOCHO - 1000 METROS sub 16 - 2º lugar

ESTER MECCA BARBOSA - 1000 METROS sub 16 - 1º lugar

LISANDRA ZUANAZZI - 1500 METROS adulto - 1º lugar

FABRICIA ESTER STEDILLE - 1500 METROS adulto - 2º lugar

RENAN F. DREHMER - 1500 METROS adulto - 2º lugar

JEFFERSON HERPICH - 400 METROS sub 20 - 1º lugar

MARINA FANTIN - 400 METROS sub 18 - 1º lugar

WOLMIR C. ZILLI - LANÇAMENTO DO DARDO 800 G adulto - 1º lugar

ALEX BOLDRIN - LANÇAMENTO DO DARDO 800 G adulto - 2º lugar

AÇUCENA F. BROCH - LANÇAMENTO DO DARDO 600g sub 20 - 1º lugar

JOÃO FILIPE AMADEI - LANÇAMENTO DO DARDO 700 G sub 18 - 2º lugar

KAUAN RECHEL - LANÇAMENTO DO DARDO 700 G sub 18 - 1º lugar

MURILO A. B. DE SOUZA - LANÇAMENTO DO DARDO 600 G sub 16 - 1º lugar

MARIELLE A. BERTINATTI - LANÇAMENTO DE DARDO 600 G sub 16 - 2º lugar

CARLA E. KUHN - LANÇAMENTO DE DARDO 600 G sub 16 - 1º lugar

MARIELLE A. BERTINATTI - ARREMESSO DE PESO 3KG sub 16 - 1º lugar

ANA CAROLINA DA ROSA - ARREMESSO DE PESO 3KG sub 16 - 2º lugar

EDUARDA V. CONCEIÇÃO - ARREMESSO DE PESO 3KG sub 16 - 1º lugar

DANIEL ALDO CARNIEL - ARREMESSO DE PESO 5KG sub 18 - 1º lugar

LUCAS DA ROSA PETTER - ARREMESSO DE PESO 4KG sub 16 - 2º lugar

LUCAS GABRIEL GERLACH - ARREMESSO DE PESO 4KG sub 16 - 1º lugar

MATHEUS G. LA ROQUE - ARREMESSO DE PESO 5KG sub 18 - 2º lugar

WESLEY VICTOR LOHMANN - ARREMESSO DE PESO 6KG sub 20 - 1º lugar

PATRICIA GONÇALVES - LANÇAMENTO DO MARTELO 4KG adulto - 1º lugar

CARLA E. KUHN - LANÇAMENTO DO MARTELO 3KG sub 16 - 1º lugar

BRUNO IGOR CASAGRANDE - LANÇAMENTO DO MARTELO 5KG sub 18 - 3º lugar

EDUARDO MAGRO DA SILVA - LANÇAMENTO DO MARTELO 5KG sub 18 - 1º lugar

JOÃO FILIPE AMADEI - LANÇAMENTO DO MARTELO 5KG sub 18 - 2º lugar

VOLMIR C. ZILLI - LANÇAMENTO DO DISCO 2KG adulto - 1º lugar

WESLEY VICTOR LOHMANN - LANÇAMENTO DO DISCO 1,750KG sub 20 - 1º lugar

LUCAS DA ROSA PETTER - LANÇAMENTO DO DISCO 1,0KG sub 16 - 1º lugar

MATHEUS G. LA ROQUE - LANÇAMENTO DO DISCO 1,5KG sub 18 - 1º lugar

LUCAS GABRIEL GERLACH - LANÇAMENTO DO DISCO 1KG sub 16 - 2º lugar

EDUARDA V. CONCEIÇÃO - LANÇAMENTO DO DISCO 750G sub 14 - 1º lugar

ALISON LUCAS MULLER - SALTO EM ALTURA sub 18 - 1º lugar

ARLINDO DA SILVA VENTURA - SALTO TRIPLO sub 18 - 1º lugar

ALISON LUCAS MULLER - SALTO ME DISTÂNCIA sub 18 - 1º lugar

ARLINDO DA SILVA VENTURA - SALTO EM DIATÃNCIA sub 18 - 3º lugar

ELEONAI G. KAFER - SALTO EM DISTÂNCIA sub 18 - 2º lugar

VITOR HUGO ALBERTI - SALTO EM DISTÂNCIA sub 16 - 1º lugar

AMANDA B. REALON - SALTO EM DISTÂNCIA sub 16 - 3º lugar

ANA CAROLINA D. DA ROSA - SALTO EM DSITÂNCIA sub 16 - 2º lugar

MANOELA BEAL - SALTO EM ALTURA sub 18 - 1º lugar

RONALDO - 400 METROS sub 20 - 3º lugar

BRUNO KZOZIOZEK 400 METROS sub 20 54.5 2º lugar

MARCELO G. GRIGOLO - 800 METROS sub 20 - 1º lugar

JOÃO PEDRO CABRAL - SALTO ME DISTÂNCIA sub 16 - 1º lugar

BRUNO BARBOZA - SALTO ME DISTÂNCIA sub 14 - 1º lugar

ARIEL A. AJALA - 800 METROS sub 14 - 1º lugar

FELIPE MARCUZZO - 800 METROS sub 14 - 2º lugar

JOÃO AUGUSTO DO NASCUMENTO - 800 METROS sub 14 - 3º lugar

MICHELE CHISRT - SALTO ME DISTÂNCIA sub 16 - 1º lugar

CARLA DA COSTA - SALTO EM DISTÃNCIA sub 16 - 4º lugar

MANOELA BEAL - SALTO EM DISTÂNCIA sub 18 - 1º lugar

TALISON FRANCISCHETI - LANÇAMENTO DO MARTELO 4KG sub 16 - 1º lugar

JOÃO PEDRO CABRAL - 100 METROS C/ BARREIRAS sub 16 - 2º lugar

MURILO ARIEL B. DE SOUZA - 75 METROS sub 16 - 1º lugar

CARLA DA COSTA - 75 METROS sub 16 - 3º lugar

MICHELE CHRIST - 75 METROS sub 16 - 2º lugar

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS - 100 METROS sub 20 - 1º lugar

IASMIN DA SILVA PIVA - 150 METROS sub 14 - 1º lugar

BRUNO BARBOZA - 150 METROS sub 14 - 1º lugar

DALTON LEMOS - 1000 METROS sub 16 - 1º lugar

JONATHAN MISSEL - 1000 METROS sub 16 - 4º lugar

JOSÉ ALEXANDRO DA SILVA - 1000 METROS sub 16 - 3º lugar

CAUANE RICCI - 1000 METROS sub 16 - 3º lugar

JOELSO L. DOS SANTOS - 1500 METROS sub 20 - 2º lugar