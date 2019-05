Competição aconteceu no fim de semana, em Maravilha.

A Associação de Pais e Amigos do Voleibol de Concórdia, Apav, encerrou na sexta colocação a II Etapa do Campeonato da Liga Oeste de Voleibol Mirim Feminino. A competição aconteceu no fim de semana, em Maravilha. Após duas etapas, a equipe concordiense está também na sexta colocação.



O time da Apav perdeu por 2 a 0 para Guaraciaba e Palmas. Venceu por 2 a 0 Chapecó e Pato Branco.