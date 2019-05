A Celulose Irani, uma das principais indústrias brasileiras dos segmentos de papel para embalagens e embalagem de papelão ondulado, apresenta nesta terça-feira (30), os resultados financeiros do 1T19, que registraram aumento de 2,5% na receita líquida, quando comparada ao primeiro trimestre de 2018, e redução de 4,0% em relação ao 4T18. Os números refletem, principalmente, o bom desempenho de vendas do segmento Papel para Embalagens quando comparado ao 1T18, bem como a melhora dos preços de mercado para Embalagem de Papelão Ondulado em ambos os períodos comparativos.

Em volume de vendas, o segmento de Embalagem de Papelão Ondulado reduziu 8,5%, quando comparado ao 1T18 e 5,7% quando comparado com o 4T18, totalizando 42,8 mil toneladas no 1T19. A redução deveu-se ao fechamento de um turno de produção na unidade Embalagem SP Vila Maria. Já o segmento de Papel para Embalagens totalizou 25,3 mil toneladas, registrando aumento de 14,0% quando comparado ao 1T18 e redução de 4,3% em relação ao 4T18, devido à maior venda de papel para o mercado em função do fechamento de um turno de produção na Embalagem SP Vila Maria. O segmento Florestal RS e Resinas teve redução de 15,9% no comparativo com o 1T18 alcançando 3,1 mil toneladas. A redução em relação ao 1T18 deveu-se a menor disponibilidade de estoque de produtos ao final de 2018 para embarque no 1T19 comparativa a disponibilidade em estoque existente ao final de 2017 para embarque no 1T18.

O lucro bruto do primeiro trimestre do ano apresentou aumento de 3,6% em comparação ao 1T18 e de 29,2% quando comparado ao 4T18, reflexo principalmente da boa performance de receitas e custos registrados no período. A variação em relação ao 4T18 tem reflexo ainda da variação do valor justo dos ativos biológicos que havia sido negativa naquele período.

O EBITDA ajustado no 1T19 foi de R$ 49,7 milhões, 17,4% superior ao do 1T18 de R$ 42,3 milhões, e 14,8% superior quando comparado ao 4T18 de R$ 43,3 milhões, em função da melhor performance de margens e custos neste período.

“Os resultados seguem em recuperação após o período de recessão que o País vivenciou. O ano de 2018 já refletiu a melhora nos resultados e o 1T19 seguiu essa tendência”, explica Odivan Carlos Cargnin, Diretor de Administração, Finanças e RI da Celulose Irani.

Sobre a Irani - Fundada em 1941 e controlada desde 1994 pelo Grupo Habitasul, tradicional Grupo Empresarial da Região Sul do País, a Irani é hoje uma das líderes do setor de Embalagens de Papelão Ondulado no Brasil, além de ser referência no setor de Papel para Embalagens (rígidas e flexíveis).

Com produção integrada, florestas próprias, energia autogerada e máquinas e equipamentos constantemente atualizados, a Irani produz papéis para embalagens, chapas e embalagens de papelão ondulado, resinas de pinus, breu e terebintina, assegurando o fornecimento de produtos de matéria-prima renovável com alta qualidade e competitividade.

A Irani possui seis unidades de negócios: Papel para Embalagens – Vargem Bonita (SC) e Santa Luzia (MG), Embalagem PO – Vargem Bonita (SC), Indaiatuba e São Paulo (SP) e Resinas – Balneário Pinhal (RS), além de florestas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e escritórios em Porto Alegre (RS) e Joaçaba (SC). Empresas controladas pela Irani: Habitasul Florestal S.A., HGE – Geração de Energia Sustentável S.A. e Irani Geração de Energia Sustentável Ltda (que estão em fase de avaliação de projetos eólicos para implementação) em Porto Alegre (RS) e Iraflor Comércio de Madeiras Ltda em Vargem Bonita (SC).

(Fonte: Pamela Soares/Especial)