Iniciou nesta quarta-feira, dia primeiro, e segue até o dia cinco de maio, em Concórdia, o 5º Torneio Internacional de Xadrez. As partidas ocorrem no centro de Eventos Concórdia. A competição vai ter a participação de 146 enxadristas, mestres e grande mestres do Brasil, Argentina e Paraguai. A disputa dará mais de R$ 15 mil em premiação.



Serão nove rodadas no estilo pensado. O Troféu Internacional será concedido aos dois melhores jogadores e cada país; o Nacional por Estados, aos três melhores jogadores de cada Estado do Brasil; nacional por Municípios para os cinco melhores jogadores de cada cidade e por fim, o Nacional Interclubes, para os cinco melhores jogadores de cada clube.



(Com informações da FMEC)