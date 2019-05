Cristiane de Oliveira foi condenada a 21 anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado. Ela é acusada de matar a irmã Andréia de Oliveira. O Juri, realizado na Comarca de Concórdia, iniciou na manhã de terça-feira, dia 30, e só terminou na madrugada desta quarta-feira.

Cristiane foi condenada por homicídio qualificado por motivo torpe e que dificultou a defesa da vitima, ocultação de cadáver, crime de entregar veículo automotor para pessoa sem habilitação e por corrupção de menor.

Quem também foi julgdo e condenado, foi o companheiro de Cristiane. M.M. teve a pena de três anos e seis meses de prestação de serviços. De acordo com as investigações e informações dos autos do processo, o homem teria tentado coagir testemunha.

Na acusação atuaram a promotora Mariana Mocelin e a assistente Camila Raquel Hilgert. A defesa foi feita pelo advogado Osmar Colpani e o júri foi presidido pelo juiz Édipo Costabeber.

Relembre o caso:

Andreia de Oliveira desapareceu no dia 18 de abril do ano passado. O corpo foi encontrado dois dias depois às margens da BR-153, com marcas de tiro. A acusada, irmã da vítima, foi denunciada por homicídio com três qualificadoras, o que ocorre quando o crime foi praticado por motivos ou meios de execução que a lei considera mais graves. As provas indicaram que foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta teve as mãos amarradas e foi atingida inclusive pelas costas; e configurou feminicídio, por se tratar de homicídio cometido no âmbito familiar.