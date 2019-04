O idoso de 76 anos que foi atropelado no início da noite desta terça-feira, dia 30, na Rua Senador Attilio Fontana, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada no Hospital São Francisco de Concórdia. O acidente aconteceu em frente ao trevo de acesso ao bairro dos Estados.

Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU fizeram o atendimento no local. O idoso estava em parada cardiorrespiratória e com sangramento na cabeça.

De acordo com as informações apuradas no local, o idoso atravessava a rua fora da faixa quando foi atingido por um Citröen C 3, placas de Concórdia, que descia, fazendo o sentido Santo Antônio ao centro. A condutora relatou aos policiais que tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente.