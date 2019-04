Um idoso ficou gravemente ferido ao ser atropelado na Rua Senador Attilio Fontana, em Concórdia, no início da noite desta terça-feira, dia 30. O fato ocorreu nas proximidades do trevo de acesso ao bairro dos Estados. A vítima, ainda não identificada, foi socorrida com parada cardiorrespiratória e apresentando ferimento na cabeça em função do forte impacto no parabrisa do veículo.

O Corpo de Bombeiros e o Samu fizeram o trabalho de atendimento e reanimação da vítima que foi levada para o Hospital São Francisco em estado considerado gravíssimo.



Conforme informações apuradas no local, o idoso atravessava a rua fora da faixa de pedestres e foi atingido por um Citröen, C3, placas de Concórdia, que descia em direção ao centro.



(Com informações do repórter Cristiano Mortari)