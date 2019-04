Acontece nos dias 25 e 26 de maio o 5º Campeonato Regional de Futsal de Base Masculino e Feminino de 2019. Os jogos vão ser na SER Sadia. O valor da inscrição é um quilo de alimento não perecível por atleta inscrito.



As categorias, pelo masculino vão do sub-9 ao sub-15. No feminino, do sub-8 ao sub-14.