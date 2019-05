O evento aconteceu na noite desta segunda-feira, 29, na sede do SEBRAE-SC, em Florianópolis, e reuniu vários municípios do Estado que participaram com projetos de relevância do Prêmio Prefeito Empreendedor. Trata-se de um programa de reconhecimento aos prefeitos e administradores regionais que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município.

Os projetos de Concórdia classificaram em duas categorias. Inova Concórdia e o apoio ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas. “Estar entre os melhores municípios de Santa Catarina, com projetos que realmente demonstram nossa gestão voltada para a inovação e o empreendedorismo, nos dá mais força ainda para continuar desenvolvendo nosso trabalho. O Prêmio é de cada concordiense que acredita no município”, disse Pacheco.

Na segunda-feira, 29, durante o dia o município participou da escolha de mais dois projetos que serão implantados ainda no decorrer deste ano. O Plano Municipal de Turismo, que terá mais de 400 horas de atividade e deverá servir de apoio para o desenvolvimento deste setor em Concórdia e a Aceleração dos Micro Empresários Individuais, que servirá para desenvolver e capacitar estas pessoas para esta nova atividade que cresce no país. “O Plano é uma promessa de várias gestões. Nós vamos fazer. Aqueles que querem empreender se transformando em micro empresários individuais terá também nosso apoio. Vamos continuar investindo para o crescimento de Concórdia”, finalizou Rogério Pacheco.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura de Concórdia