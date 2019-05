O deputado estadual Moacir Sopelsa realizou no último sábado, 27, em Concórdia, uma reunião com prefeitos, vereadores e lideranças de mais de 20 municípios da região Oeste e Meio Oeste de Santa Catarina.

Para o deputado esse encontro foi oportuno para apresentar ações já realizadas nessa legislatura e ouvir os principais anseios das bases. “Prestar conta do nosso trabalho é sempre importante. Mas, para termos melhores resultados é necessário estar próximo e escutar as nossas lideranças, e foi isso que fizemos nesse encontro”, destaca Sopelsa.

Os participantes da reunião solicitaram apoio do deputado em diversas reivindicações, principalmente no que diz respeito a investimentos do Governo do Estado no setor de infraestrutura e agricultura. “Vamos levar essas demandas para governador. A nossa região é muito forte no agronegócio e precisa investimentos nessas áreas para continuar sendo competitiva”, comenta o deputado.

Segundo Sopelsa os seus mandatos sempre foram pautados pelas bases municipais. “Esse é o nosso compromisso de trabalhar para melhorar a vida da nossa população, com o foco em investimentos nos municípios”, finaliza.

(Fonte: Douglas Fortes/Especial)