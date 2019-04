Poder público e entidades se reuniram nesta terça-feira, 30, no Centro Cultural, para mais uma reunião sobre o controle do mosquito da dengue, já que Concórdia foi declara infestada pelo Aedes Aegypti, no último dia 10. A medida faz parte do decreto da Sala de Situação, uma ação emergencial recomendada pela Saúde, que reúne lideranças para tomar medidas que minimizem o problema. Segundo a coordenadora do programa de combate à Dengue, atualmente são 228 focos do mosquito na cidade.

Durante a reunião foi apresentado o cronograma de ações da Secretaria de Saúde, que envolve o trabalho dos agentes com as visitas nas residências, principalmente nos locais com maior incidência de focos. Ao longo do mês ocorrerá mutirões em diversos bairros, especialmente nos mais críticos, que no momento são o Petrópolis, Narazé e Sunti. Haverá uma mobilização de trabalho também no cemitério municipal, local de potenciais criadouros.

Representantes das secretarias do poder Executivo farão ações integradas, como o trabalho de conscientização nas escolas, por meio da Secretaria de Educação, juntamente com os trabalhos das equipes de Saúde e da Secretaria de Urbanismo e Obras em locais públicos. Todas essas medidas são necessárias para conter a proliferação do mosquito e evitar uma possível epidemia, já que a dengue pode ser transmitida rapidamente na população, se tivermos ocorrência da doença e circulação do vírus.

Fonte: Lana Correa Pinheiro / Ascom Prefeitura