Bombeiros Mirins realizam atividade prática no lago da Usina de Machadinho

O Curso de Bombeiros Mirins dos municípios de Piratuba e Ipira – conforme cronograma de aulas, realizou no último sábado (27/04) uma atividade diferenciada no entorno do Lago da Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes.

Os 25 alunos do curso de formação tiveram instruções de segurança em atividades aquáticas. Durante a tarde fizeram um passeio de lancha e receberam orientação sobre como usar um bote de salvamento em casos de emergência.

Segundo o soldado do 2º Pelotão de Bombeiro Militar de Piratuba, Nilton Gruber a aula teve como objetivo mostrar a importância da prevenção de acidentes em locais de risco. “As atividades práticas com toda certeza são de grande valia para a formação dos futuros Bombeiros Mirins, a partir de agora passamos a realizá-las com mais frequência”, destacou Nilton.

Esta é a terceira turma de Bombeiros Mirins, e é composta por alunos de 9 a 11 anos. As crianças se reúnem aos sábados à tarde e realizam atividades que desenvolvam a motivação de valores, tais como, disciplina individual e coletiva, respeito e prática da solidariedade. O projeto é uma parceria entre o Consórcio Machadinho, ENGIE, Associação de Bombeiros Comunitários de Piratuba e Ipira e Prefeituras Municipais.

(Fonte: Camila Freitas/Ascom/UHE Machadinho)