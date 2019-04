Uma mulher de 79 anos morreu no domingo, 28 de abril, em Blumenau, no Vale do Itajaí, em decorrência de gripe A H1N1, conforme informações da secretaria de Saúde do município. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica Estadual (Dive) confirmou a morte pela doença nesta terça-feira, 30.

O último boletim da Dive foi publicado na segunda-feira (29), mas registra casos de 30 de dezembro de 2018 a 24 de abril. Por isso, não há o caso da morte da idosa. Até então, 20 pessoas haviam morrido no estado em decorrência de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Ainda segundo o órgão municipal, a paciente estava internada no Hospital Santa Isabel. A notificação de suspeita de gripe foi feita no dia 15 de abril e o resultado foi positivo para o vírus H1N1.

Este é o segundo caso confirmado de gripe A na cidade no ano, mas o primeiro óbito. Em fevereiro, um homem viajou para o exterior, contraiu o vírus nos Estados Unidos, mas se recuperou da gripe em Blumenau.

Gripe no Estado

Até 24 de abril, foram registrados dos 247 casos suspeitos de SRAG. Foram confirmados 13 para influenza, sendo 9 pelo vírus A H1N1, três pelo vírus A H3N2 e 1 aguarda análise de subtipagem.

