O Sesc de Concórdia promove nesta quarta-feira, feriado de 1º de maio, a 10ª edição do Dia do Pedal. As atividades vão iniciar na Rua Coberta, a partir das 13h30, com distribuição de pulseiras para o sorteio dos brindes. Os 100 primeiros participantes que estiverem com bicicletas ganharão camiseta do evento. As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas na hora.



Uma das organizadoras do evento, Daiane Borges, diz que além do passeio haverá uma programação com atividades esportivas com brinquedos, espaço rodinhas (motocas), bem-estar e mateada. Em caso de chuva a programação será mantida.

Confira a programação

- 14h15: Abertura oficial do evento com presença dos patrocinadores, parceiros e apoiadores

- 14h45: Saída para o passeio infantil- 500m

- 15h15: Saída para o passeio adulto- 4,5 km

- 16h: Retorno do passeio com distribuição de frutas

- 16h30: Sorteio de oito bicicletas