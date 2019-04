Na manhã desta terça-feira, 30 de abril, prefeitos e secretários de Agricultura, estiveram reunidos com o gerente da unidade da empresa CBRASA em Seara, Leonardo Biezus, que anunciou a paralisação das atividades de coleta de animais mortos em propriedades rurais a partir de segunda-feira, 06 de maio.

Conforme Leonardo, a paralisação se dá em função da morosidade para a normatização junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para que a empresa possa comercializar (exportar) o produto gerado, “a direção decidiu dar férias coletivas aos funcionários e após 30 dias, caso não tenha tido nenhum avanço na normatizar dos serviços, iremos encerrar as atividades” finaliza o gerente.

O serviço está sendo desenvolvido pela empresa desde o ano de 2017, e somente no ano de 2018 foram recolhidas 8 mil toneladas de animais mortos na região da AMAUC, totalizando 76 mil cabeças (bovinos e suínos). Os prefeitos da região defendem o projeto uma vez que este, apresenta uma solução que visa dar o destino correto aos animais mortos, dentro da legalidade, com total preocupação quanto a sanidade animal e meio ambiente.

“Além de toda questão ambiental, também precisamos pensar na saúde do produtor, que sofrerá com a paralisação do serviço, uma vez que será preciso voltar a fazer o sistema de compostagem do animal na propriedade, sabemos que esta é uma técnica correta de destino, mas necessita de critérios rígidos para sua execução”, pontua o presidente do Consórcio Lambari, prefeito Volnei Schmidt. Outra preocupação da região é que o serviço de recolhimento volte a ser feito de forma clandestina, colocando em risco a biosseguridade.

Fabiola Bassi Bordin / Ascom AMAUC