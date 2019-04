Policiais rodoviários federais que atuam na Operação Lábaro apreenderam na manhã de hoje (terça), na BR 282 em Chapecó, cerca de 12.500 maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Um rapaz de 19 anos foi preso.

A mercadoria estava em um Fiat/Siena placas de Garuva/SC que ontem (segunda) não obedeceu ordem de parada dada pela Polícia Militar Rodoviária em uma rodovia estadual. Hoje, o mesmo veículo foi avistado pelos PRFs na BR 282 próximo ao trevo de acesso a Chapecó, e mais uma vez, o motorista não obedeceu ordem de parada. Na tentativa de fugir, o condutor perdeu o controle após adentrar a uma rodovia estadual (SC 157) e bateu em um barranco.

Os pacotes com cigarros ocupavam todo o porta-malas, banco traseiro e banco do passageiro do veículo. Também foi encontrado um rádio comunicador, provavelmente usado para tentar despistar a fiscalização.

O motorista, gaúcho de 19 anos, não se feriu no acidente. Ele disse que buscou os cigarros no Paraná e teria como destino Passo Fundo/RS. O rapaz foi encaminhado à Polícia Federal de Chapecó onde vai responder pelo crime de contrabando.

(Fonte: Nucom/PRF)