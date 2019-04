No município de Concórdia 12.572 pessoas já acertaram as contas com o Leão

Encerra às 23h59 desta terça-feira, 30 de abril, o prazo para enviar a declaração do imposto de renda. Quem ainda não acertou as contas com o Leão tem prazo até a de hoje. Segundo dados da Delegacia da Receita Federal de Joaçaba, no Alto Uruguai Catarinense 10% dos contribuintes deixaram para enviar as informações no último dia. Na grande região são esperadas 19.263 declarações e 17.327 já foram entregues, em percentual esse número representa 89,9%.

O delegado da Receita Federal de Joaçaba, Otto Maresch, comenta que quem deixou para a última hora pode enfrentar alguns problemas como falta de energia elétrica e também congestionamento do sistema. A principal orientação é não deixar passar de hoje. “Se faltar informações, pode enviar assim mesmo e depois retificar a declaração. O importante é não perder o prazo”, destaca o delegado. A multa para quem não enviar a declaração até a data limite é de 1% ao mês sobre o imposto devido. Para quem não tiver valores a pagar, o custo da multa é de R$ 165,74.

As informações podem ser enviadas à Receita Federal via internet, por meio do Programa Gerador da Declaração, que está disponível gratuitamente no site da Receita. Estão obrigados a declarar Imposto de Renda todos os contribuintes que tiveram rendimento anual superior ao teto estabelecido pela Receita Federal. Neste ano, ele corresponde a uma remuneração anual de R$ 28.559,70, o que dá uma média de R$ 2.379,98 por mês.

Dados de envio de informações na região

- Alto Bela Vista: 89,8%

- Arabutã: 86,8%

- Arvoredo: 103,2%

- Concórdia: 89,9%

- Ipira: 81,1%

- Ipumirim: 95,1%

- Irani: 93,9%

- Itá: 91,1%

- Lindóia do Sul: 86,2%

- Paial: 88,7%

- Peritiba: 88,8%

- Piratuba: 89,3%

- Presidente Castello Branco: 98%

- Seara: 93,6%

- Xavantina: 92,5%