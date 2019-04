Está acontecendo no Fórum da Comarca de Concórdia o Júri Popular de Cristiane Oliveira, acusada de matar a apropria irmã, Andreia Oliveira. Também estará no banco dos réus o companheiro de Cristiane, acusado de coação.

A Sessão do Júri será presidida pelo juiz Edipo Costabeber. Na acusação, a promotora Mariana Mocelin, tendo como assistente de acusação a advogada Camila Raquel Hilgert. Na defesa da ré, o advogado Osmar Colpani.

Andreia de Oliveira desapareceu no dia 18 de abril do ano passado. O corpo foi encontrado dois dias depois às margens da BR-153, com marcas de tiro. A acusada, irmã da vítima, foi denunciada por homicídio com três qualificadoras, o que ocorre quando o crime foi praticado por motivos ou meios de execução que a lei considera mais graves. As provas indicaram que foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta teve as mãos amarradas e foi atingida inclusive pelas costas; e configurou feminicídio, por se tratar de homicídio cometido no âmbito familiar.

(Com informações do repórter André Krüger).