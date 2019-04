O setor de Investigação da Polícia Civil recuperou, na segunda-feira, dia 29, uma bicicletas que havia sido furtada no dia 11 de abril no bairro Poente do Sol. Ela estava com um adolescente no bairro Natureza.

De acordo com informações da Polícia, a bicicleta é de uma marca e modelo que custa cerca de R$ 1.600,00.

Um inquérito será instaurado para apurar detalhes sobre o furto e sobre a participação do adolescente.