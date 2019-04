Fato aconteceu no fim da noite da segunda-feira, dia 29, no KM 72.

Um caminhoneiro ficou ferido em uma saída de pista, seguida de choque em barranco. O fato aconteceu no fim da noite da segunda-feira, dia 29, na BR 153, na altura do KM 72 da rodovia, nas proximidades de Caroveira, em Irani.



Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que atendeu a ocorrência, o fato envolveu uma carreta Scania, placas de Ipiranga do Sul, Rio Grande do Sul. O motorista, de iniciais J.R, ficou preso às ferragens, foi resgatado e conduzido para o Pronto Atendimento Médico de Irani com escoriações pelo corpo.



As causas do acidente não foram identificadas.