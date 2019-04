Três pessoas foram presas em Irani por porte ilegal de arma de fogo e munições. O fato foi registrado durante a madrugada desta segunda-feira, dia 29, por volta da 00h15.



Conforme a Polícia Militar, o fato ocorreu durante abordagem policial na Avenida Governador Ivo Silveira. Na ocasião foi parado um veículo Astra, cujos ocupantes estavam em atitude suspeita. Dentro do veículo estavam cinco pessoas. De acordo com a PM, com um deles, de iniciais S.P.V, de 47 anos, foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições intactas. No bolso da calça desse suspeito, haviam outras cinco munições do mesmo calibre.



Com um segundo elemento, de iniciais R.F, de 35 anos, foram encontradas quatro munições, calibre 32.



A segunda arma de fogo foi encontrada com uma mulher, de iniciais R.G, de 34 anos, sendo um revólver calibre 32, com cinco munições intactas.



Conforme a Polícia Militar, os envolvidos não possuíam porte das referidas armas e os três foram presos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Todos foram levados para a Central de Polícia Civil de Concórdia.