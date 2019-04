Dois jogos deram sequência ao Estadual LCF Sub-18 no final de semana. A rodada movimentou jogos pela chave A e chave B da competição.



Pela chave A, em Piratuba, o Termas Piratuba Futsal recebeu a equipe do ADC Curitibanos e venceu a segunda consecutiva, agora pelo placar de 4 a 2. O resultado mantém a equipe de Piratuba na liderança isolada da competição com 6 pontos. Luzerna e ADC Curitibanos tem 1 ponto cada. Nesta quarta, 01/05, a equipe do Lages Futsal que ainda não pontuou recebe o Luzerna no Ivo Silveira em Lages ás 20h30.



Pela chave B, em Irani, a equipe da CME Irani recebeu o Seara Futsal e largou na frente fazendo 3 a 1. A equipe conquistou os primeiros três pontos e ocupa a terceira colocação nos critérios. Nesta segunda, ás 19hs no Centro de Eventos em Concórdia, a equipe da ACF Concórdia recebe a Chapecoense/C5 Futsal AABB na partida que vale a liderança da chave.



Pela chave C, a segunda rodada teve jogo na quinta(25/04) com a equipe do Joni Gool recebendo a Apasf Palma Sola. O time da casa saiu com a vitória de 4 a 3 assumindo a liderança da chave. A equipe da Apasf ocupa a vice-liderança. A segunda rodada se completa no próximo dia 08/05 com a equipe da AD Cunha Porã recebendo a AAPF Palmitos em Cunha Porã.



(Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)