Em Seara, na quinta-feira, o Seara Futsal bateu o Futsal Moleque de Concórdia na abertura oficial da competição. Os donos da casa fizeram 2 a 1.



Na sexta-feira pela chave A, o Joni Gool estreou com empate diante da equipe da Apaf/Guaraciaba em 2 a 2. Já a equipe do Futsal Xaxim goleou o ADC Catanduvas pela chave A pelo placar de 7 a 0.



No sábado, dois jogos deram seguimento á competição. Pela chave A, a equipe da Apach/CRC recebeu o Futibase de Chapecó pelo placar de 6 a 0.



Já pela chave C, a equipe da AGN Capinzal foi até Piratuba encarar o Termas Piratuba Futsal/DME e goleou pelo placar de 10 a 0. A rodada se completa no sábado(05/05) com a equipe da Escola Furacão/Videira recebendo a ABEC/Vinhedo ás 17hs em Videira.



No domingo, pela chave D, a equipe do UFC Caçador recebeu a equipe do Lages Futsal. A partida aconteceu no ginásio do Sesi. A equipe da casa acabou surpreendida e assim derrotada pelo Lages Futsal por 3 a 0. Na quarta-feira, Colégio Drumond Fraiburgo recebe o Jaraguá Futsal no complemento da rodada.



(Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)