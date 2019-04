Quinze jogos movimentaram a primeira fase do Estadual LCF Sub-12 da Liga Catarinense de Futsal. As rodadas aconteceram nas cidades de São Miguel do Oeste, Chapecó e Capinzal.



Iniciamos pela chave A com jogos na cidade de São Miguel do Oeste. Joni Gool e AAPF Palmitos largaram na frente e terminaram a fase com 6 pontos ganhos. ADAF Saudades e ACF Concórdia somaram 3 pontos cada.



Pela chave C, em Chapecó, a equipe da Apach/CRC defendendo o título, somou 9 pontos e terminou a fase de ranqueamento na primeira colocação. A equipe do La Salle Futsal terminou a fase com 6 pontos na segunda colocação. Futsal Xaxim e Seara Futsal somaram apenas um ponto cada.



Pela chave D em Capinzal, a equipe da Apaca Concórdia venceu seus compromissos e chegou aos 9 pontos ganhos. A equipe do AGN Capinzal chegou aos 6 pontos, enquanto que o ADC Catanduvas somou 3 pontos. Por dificuldades, o ADTB treze Tílias não compareceu e não somou pontos.



Na próxima quarta-feira, a chave B terá rodada em Chapecó no ginásio da AABB. Os jogos iniciam ás 9hs da manhã. Já a chave E terá jogos no dia 05 de maio na cidade de Videira.



Em breve, após a realização completa das rodadas, a Liga Catarinense divulgará as próximas chaves com os confrontos e locais da próxima fase do Estadual. Na fase seguinte, as 20 equipes serão divididas em chaves conforme ranqueamento com jogos em turno e returno. Os três melhores de cada chave e mais o melhor quarto colocado se garantem a 3ª fase da competição.



(Fonte: Assessoria de Imprensa/LCF)