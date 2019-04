AEP Piratuba vence a primeira e Seara conquista bom empate diante do Saudades, fora de casa.

Rodada com muito gols pelo Estadual da LCF

ADAF Saudades e Lages seguem 100% na Liga Catarinense. Show de gols marcou a rodada do fim de semana.

66 gols foram marcados na rodada do fim de semana pelo Estadual da Liga Catarinense de Futsal. Destaque para a vitória da ADF Saudades no clássico e para os empates em Palmitos e Xanxerê.



A rodada iniciou no fim de tarde deste sábado pela chave A, com a equipe da AAPF Palmitos recebendo o Seara Futsal. A partida terminou empatada em 6 a 6.



Em Xanxerê, mais um empate na rodada e com chuva de gols. ADX Xanxerê e AD Cunha Porã empataram em 7 a 7.

Em Serra Alta, o Serra Alta Fusal recebeu a equipe da Chapecoense Futsal e conheceu sua terceira derrota no Estadual. Placar foi de 3 a 1 para os visitantes.



Em Pinhalzinho, a Pinhalense encarou a ADAF Saudades em dos clássicos da rodada e acabou sendo derrotada pelo placar de 4 a 2.



Pela chave B, a rodada teve início em Capinzal com o atual campeão recebendo o Lages Futsal. Em um belo jogo, a equipe do Lages bateu a AGN pelo placar de 3 a 1 e segue 100% na competição.



Em Piratuba, o Termas Piratuba Futsal recebeu o Campos Novos. Em jogo de 8 gols, a equipe do Piratuba alcançou sua primeira vitória na competição batendo os visitantes por 5 a 3.



Em Catanduvas, o ADC Catanduvas recebeu o ADC Curitibanos no clássico dos ADCs. Melhor para o time da casa que venceu pelo placar de 4 a 3 e assim venceu pela primeira vez na competição.



Fechando a rodada, em Lebon Régis, em outro clássico no Estadual, a equipe da AC Coração do Contestado recebeu o Fraiburgo e venceu pelo placar de 7 a 4.



Classificação:



Chave A

1º - ADAF Saudades – 9p

2ª – Chapecoense – 6p

3ª – Seara Futsal – 4p

4º - AD Cunha Porã – 4p

5º - AAPF Palmitos – 4p

6ª – ADX Xanxerê - 4p

7º - Pinhalense – 3p

8º - Serra Alta – 0p



Chave B

1º - Lages Futsal – 9p

2º - AC Coração do Contestado – 6p

3º - ADC Curitbanos – 4p

4º - Campos Novos – 4p

5º - ADC Catanduvas – 3p

6º - AGN Capinzal – 3p

7º - Termas Piratuba Fusal – 3p

8º - Fraiburgo – 3p





(Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)