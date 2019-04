A Administração Municipal de Ipira assinou na última semana a ordem de serviço para pavimentação asfáltica de várias ruas da cidade. São pavimentações novas e recapeamento asfáltico sobre calçamentos. O investimento total é de R$ 1.219.306,23.

As obras serão executadas nas ruas Padre Nicolau Schuster, Arlindo Ko Freitag - parte, Hedi Klein Matzenbacher - parte, Floriano Schäffer, Caetano Mattana, Edmundo Wolfart - pátio da Escola Hedi Klein e rua das Hortênsias com pavimentação nova.

As Ruas Antunes de Sá, Joaquim Mateus Pinto, Sigfried Gauer, Guilhermina Ko Freitag e rua da Cascata vão receber recapeamento asfáltico, e também os acostamentos da Avenida Brasil - parte do centro da cidade com pavimentação asfáltica.

"Precisamos melhorar o fluxo de trânsito na Avenida Brasil, no centro da cidade, mas também as outras ruas. Por isso estamos fazendo essas melhorias que vão beneficiar todos os ipirenses, inclusive melhorando os aspectos da cidade", pontuou o prefeito Emerson.

A Prefeitura de Ipira está finalizando os projetos para licitar a pavimentação asfáltica de parte das ruas 7 de Janeiro, Guilhermina Ko Freitag - antigo CNEC, 30 de Janeiro e rua José Broetto, no Loteamento Mattana. Serão investidos cerca de R$ 550 mil.

(Fonte: Cidiane Pedrusi/Jornal Comunidade)