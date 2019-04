Vários eventos estão sendo preparados para a comemoração dos 24 anos do município. A festa do Leitão Assado, que acontece no dia 7 de julho, é uma delas e uma enquete será realizada para que as pessoas escolham entre duas duplas. “Duduca e Dalvan” e “Mococa e Paraíso” podem ser votadas. Outras atrações musicais para a festa serão confirmadas nos próximos dias.

A votação vai até o dia 05 de maio pode ser feita no site www.altobelavista.sc.gov.br, página oficial no Facebook Prefeitura de Alto Bela Vista e na urna que se encontra na recepção do Centro Administrativo Municipal. O resultado será divulgado na segunda-feira, 06 de maio.

Conheça as atrações:

Duduca & Dalvan são uma dupla de música sertaneja/romântica sendo conhecidos popularmente como Os Leões da Música Sertaneja. A dupla fez sucesso com o diferencial de abordarem temáticas sociais em suas letras, destacando-se neste sentido canções como "Espinheira" e "Massa Falida".

Mococa e Paraíso uniram suas vozes no ano de 1986, tendo em seu currículo até o momento mais de 25 produções e firmaram-se no estilo sertanejo-raiz, sem deixar de lado obras musicais de características bastante românticas. A característica sertaneja da dupla está firmemente presente em todos os seus trabalhos, visto ser esta uma preocupação constante de ambos: não perder jamais a identidade com suas raízes.

(Fonte: Cristiano Auler/Jornal Comunidade)