A data mais doce do ano celebrada no domingo (21/04), foi de bons resultados em Concórdia. De acordo com levantamento realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina (FCDL/SC) e CDL Concórdia apontou que para 45,45% dos consultados o acréscimo nas vendas foi de 2% no comparativo com a mesma data do ano passado. Outro dado positivo foi o tíquete-médio apurado que ficou em R$ 155,11 no Estado a média foi de R$ 154,28.

Em relação a forma de pagamento destaque para o parcelamento no crediário 45,45%, seguidos de 27,27% no pagamento à vista e cartão de crédito. Além do tradicional chocolate, na lista dos produtos mais procurados na data ênfase para vestuário com 18,18%, brinquedos 13,64%, acessórios e móveis 9,09%, perfumes 4,65% e 40,91% outros itens.

Para o presidente da CDL Concórdia, Rogério Cecchin, os números refletem otimismo por parte dos consumidores. “A Páscoa é sempre uma data importante do calendário do varejo brasileiro, e não são apenas os supermercados e lojas especializadas em doces que saem ganhando o setor da moda e para crianças também sai fortalecido. Agora estamos focados na segunda melhor data do ano que é o Dia das Mães”.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)