A empresa CBRASA, responsável pelo recolhimento e processamento de animais mortos em propriedades rurais, deve dar férias coletivas aos funcionários da unidade, em Seara. O anúncio dessa medida será anunciado durante reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, marcada para esta terça-feira, dia 30, na sede da Amauc, a partir das 8h.



A CBRASA, que tem um convênio com as prefeituras da região do Alto Uruguai Catarinense para a realização desse serviço, alega que está solicitando uma normatização do Projeto de Recolhimento de animais mortos e a possível comercialização dos produtos para outros países. Para isso, aguarda uma posição do Ministério da Pecuária e Abastecimento para a construção de uma Instrução Normativa que estabelece regras sobre o recolhimento, transporte, armazenagem, manuseio, transformação e eliminação de animais mortos, porém não abatidos.



Embora possa anunciar férias coletivas para os funcionários, a empresa CBRASA não descarta a paralisação por completo das atividades, caso essa IN não seja estabelecida.



Uma reunião aconteceu nos últimos dias para discutir o assunto, em Florianópolis. Desde então, ficou programada para a primeira semana de maio uma visita técnica do grupo de trabalho que está analisando o projeto em Brasília, para verificar os procedimentos e elaborar uma proposta, considerando todos os encaminhamentos que já foram realizados sobre o tema.