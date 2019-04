Veja a programação do setor público, comércio e mercados de Concórdia no feriado

Serviços da rede pública, comércio, restaurantes e mercados de Concórdia devem parar na quarta-feira, dia 1º de maio, feriado do dia do trabalhador. De acordo com as informações apuradas pela Rádio Aliança, a maioria dos estabelecimentos trabalha com horário normal até na terça-feira.

Segundo a assessoria de Imprensa da Prefeitura, os atendimentos no Centro Administrativo e nas secretarias seguem em horário normal até na terça-feira e retomam na quinta. As escolas, tanto da rede municipal, como da estadual, também não atendem apenas na quarta-feira. Ainda conforme a Prefeitura, na quarta-feira funcionam o Lar Anjo Gabriel, a Rodoviária, Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária, o setor de frotas do Samu e o transporte de pacientes.

Comércio e mercados:

De acordo com o setor de comunicação da CDL de Concórdia, as lojas fecham na quarta-feira e retomam as atividades na quinta-feira. O Sindilojas também confirmou que os mercados ficarão fechados durante o feriado. Nos dois casos pode haver exceções, ou seja, alguns estabelecimentos poderão atender, pelo menos até meio-dia.

Estaduais e Federais:

O Poder Judiciário, os Correios, Casan, Epagri, Cidasc e Celesc não têm atendimento na quarta-feira. Celesc e Casan mantêm os serviços de plantão.

Outros serviços:

A Hodierna, que faz o transporte coletivo em Concórdia, vai atender na quarta-feira, mas com linhas e horários praticados aos domingos. As agências bancárias e cooperativas fecham no dia 1º e retomam o atendimento na quinta.