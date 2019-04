Ato será realizado na praça Dogello Goss e reúne lideranças do Coletivo Sindical de Concórdia

Nesta terça-feira, dia 30, representantes do Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região se unem para um movimento liderado pelo Coletivo Sindical de Concórdia. O ato de abaixo-assinado contra a aprovação da Reforma da Previdência ocorre das 8h30 às 16h30, na Praça Dogello Goss.

Toda a comunidade está convidada a participar. De acordo com o presidente do Sindicato, André Holdefer, a medida é um ato de repúdio contra a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional e traz retrocessos a classe trabalhista.

Sindicatos de todo o Brasil estão unidos na causa. As assinaturas serão enviadas aos parlamentares com o propósito de mobilizar a classe e mostrar que o povo não aceita os ataques à aposentadoria.

Fonte: Sindicato dos Bancários de Concórdia e Região