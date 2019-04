Uma partida de futebol de campo terminou em pancadaria na tarde do sábado, dia 27, em Irani. O jogo era válido pela semifinal do campeonato municipal do município. O confronto estava sendo realizado no campo municipal, entre as equipes do bairro Santo Antônio e de Linha Caroveira.

Segundo informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança, a partida estava empatada em 1 a 1, quando a equipe do Caroveira, acabou marcando o segundo gol faltando dois minutos para o término da segunda etapa. Um jogador do Caroveira que havia sido substituído estava se dirigindo para o vestiário, mas acabou entrando em campo para comemorar. O técnico do Santo Antônio também entrou em campo para pedir a expulsão do atleta e aí começou a confusão.

Jogadores das duas equipes entraram na briga e torcedores também invadiram o campo. Imagens da briga estão circulando pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp.

A comissão disciplinar do campeonato também já esta de posse das imagens e irá identificar os autores para punição.