A estimativa de prejuízos provocados pela enchente, ocorrida no mês passado, em Lindóia do Sul, pode chegar a R$ 15 milhões. Pelo menos é o que acredita o Executivo Municipal do município do Vale da Produção, haja vista que os números ainda estão sendo levantados. As cheias dos rios Joanino e Engano, que cortam a área central de Lindóia do Sul, foram consideradas históricas e provocou transtornos e prejuízos na área central. Porém, no interior também houve problemas nas estradas do interior e em propriedades.

Sobre essa estimativa, em entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança, nesta segunda-feira, dia 29, o prefeito Genir Loli, diz que foram declarados num primeiro momento valores inferiores. "Fica mais ou menos em um terço do que realmente foi. Temos um balanço há pelo menos 30 dias que indica um prejuízo de R$ 12 a R$ 15 milhões para restabelecer tanto na cidade, como comércio e casas, como no interior com a produção agrícola e estradas", explica.

Para os empresários que tiveram perdas no comércio, Loli afirma que o Badesc estará na cidade nos próximos dias para ofertar linhas de crédito para esses estabelecimentos visando a recuperação ou retorno das atividades. Outra instituição bancária estará oferecendo uma linha de crédito para a recuperação de residências afetadas pelas cheias, cujas famílias também tenham interesse em se restabelecer onde estavam residindo antes da catástrofe climática dos dias 12 e 13 do mês passado.

Por fim, o prefeito de Lindóia do Sul afirma que a cidade teve reconhecido nos últimos dias o Decreto de Situação de Emergência em nível nacional.